Necromunda: Underhive Wars: Escher, Goliath und Orlock im Trailer

In Necromunda: Underhive Wars kämpfen rivalisierende Gangs in den dunklen Tunneln des Underhive um Macht, Reichtum und Ehre. Dabei führt man entweder Escher (Nahkämpferinnen), Goliath (genmanipulierte Ungetüme) und Orlock (Fernkampfspezialisten) in die taktischen Kämpfe und kann seine Gangmitglieder ausführlich spezialisieren und anpassen, z.B. Waffen, Fertigkeiten, Rüstungen, Klassen- und Gang-spezifische Perks. Generell heißt es, dass die Gang-Mitglieder mit jeder gewonnenen Schlacht stärker werden und neue Skills sowie Ausrüstung erhalten. Da der Tod und die Verletzungen eines Charakters jedoch permanent sind, muss man wohl oder übel mit den Konsequenzen leben. Die drei Fraktionen zeigt Publisher Focus Home Interactive im folgenden Trailer.Letztes aktuelles Video: Gangs of the Underhive Trailer