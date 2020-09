Necromunda: Underhive Wars: Die taktischen Schlachten im Warhammer-40K-Universum haben begonnen

Entwickle deine Gang in einem spannenden Taktik-RPG.

Erlebe eine mitreißende Kampagne im Underhive.

Tritt in aufregenden Spielmodi an - mit dauerhaften Folgen für deine Gang.

Die erste Videospiel-Adaption des bekannten Tabletops Necromunda, der bekanntesten Makropole aus Warhammer 40.000.

Spiel allein oder online mit bis zu drei Freunden.

Am 7. bzw. 8. September 2020 haben Focus Home Interactive und Rogue Factor ( Mordheim: City of the Damned ) das im Universum von Warhammer 40.000 angesiedelte Taktik-Rollenspiel Necromunda: Underhive Wars für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Via Steam und Microsoft Store wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (31,99 Euro statt 39,99 Euro), via PlayStation Store nicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "ausgeglichen" (derzeit sind lediglich 62 Prozent von 129 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Tief unter den albtraumhaften Makropolen von Necromunda kämpfen Gangs in den dunklen Tunneln des Underhive um Macht, Reichtum und die Ehre ihrer Häuser - und nur die Stärksten überleben.Führe Gangs von Escher, Goliath und Orlock, baue sie aus und sammle Ausrüstung. Wähle Spezialisierungen für die Gangmitglieder und schicke sie auf gefährlichen, höllischen Schlachtfeldern in den Kampf. Nutze das Gelände in taktischen Gefechten zu deinem Vorteil: Klettere auf Stege, lege Fallen aus und lauere deine Feinden in blutigen Nahkämpfen auf. Erlerne neue Fertigkeiten, plündere Ausrüstung und führe deine Gang in Online-Kämpfe für bis zu 4 Spieler."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Gameplay Walkthrough