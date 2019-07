Fire Emblem: Three Houses: Entwickler versprechen über 200 Stunden Spielzeit - 4Players.de

Wer Fire Emblem: Three Houses meistern will, muss nicht nur eine Switch besitzen, sondern auch viel Zeit mitbringen. Denn laut den beiden Game Directors Genki Yokota und Toshiyuki Kusakihara wird man mehr als 200 Spielstunden investieren müssen, um die Geschichte aller drei Häuser zu erleben. Das ging nach Angaben von DualShockers aus einem Interview hervor, das im Rahmen der Japan Expo mit Nintendo und den beiden Verantwortlichen von Intelligent Systems geführt wurde.Die Angaben beziehen sich allerdings auf eine Spielzeit inklusive der Zwischensequenzen. Offen ist zudem die Frage, ob die etwa 80 Stunden pro Haus auch sämtliche Nebenmissionen / Stories umfassen. So oder so kann man davon ausgehen, dass Fire Emblem: Three Houses ein echter Zeitfresser werden wird, wenn es am 26. Juli für Switch erscheint.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer