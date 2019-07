Fire Emblem: Three Houses: Die Häuser im Trailer-Überblick - 4Players.de

Passend zum nahenden Release von Fire Emblem: Three Houses hat Nintendo drei Trailer veröffentlicht, welche die"Häuser" der Offiziersakademie von Fódlan vorstellen, deren Treue jeweils einem der drei Teilreiche (Andrestianisches Kaiserreich, Heiliges Königreich von Faerghus und Leicester-Allianz) gilt. Der Spieler übernimmt im kommenden Taktik-Rollenspiel die Leitung eines der drei Häuser und erlebt die Story von Fire Emblem: Three Houses aus der Perspektive der Schüler und Charaktere jenes Hauses, die sich zudem in Fähigkeiten und spielerischer Ausrichtung unterscheiden.Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli für die Switch.Letztes aktuelles Video: Trailer Welcome to the Golden Deer House