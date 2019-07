Fire Emblem: Three Houses: Lunatic-Mode angekündigt und Details zum Expansion Pass - 4Players.de

Auch nach dem Launch von Fire Emblem: Three Houses haben Nintendo und Intelligent Systems noch einige Pläne mit dem Taktik-Rollenspiel. DualShockers hat ein 40-seitiges Feature in der Famitsu aufgegriffen, in dem u.a. ein neuer Schwierigkeitsgrad und Details zum Expansion Pass thematisiert wurden.Laut Series Director Genki Yokota wird der Lunatic Mode als neue Herausforderung kostenlos per Update nachgereicht. Allerdings merkt er bereits an, dass sich Spieler bis dahin noch etwas gedulden müssen.Darüber hinaus geht er näher auf die Inhalte des kostenpflichtigen Expansion Pass ein: "Der Expansion Pass besteht ausschließlich aus Nebengeschichten. Er wird keine Story-Inhalte haben, die nach der Hauptgeschichte angesiedelt sind", so Yokota. "Wir planen auch die Einführung von neuen Charakteren. Er wird sehr viel Inhalt bieten, also könnt ihr euch darauf freuen."Letztes aktuelles Video: Militaerakademie-Trailer