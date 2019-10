Werewolf: The Apocalypse - Earthblood: Die Werwölfe werden 2020 losgelassen - 4Players.de

Auf der PDXCON in Berlin gab es ein Lebenszeichen von Werewolf: The Apocalypse - Earthblood . In einem wenig aussagekräftigen Trailer wird die Veröffentlichung im Jahr 2020 auf PC, PS4 und Xbox One bestätigt.Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ist ein Action-Rollenspiel auf Basis von World of Darkness. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Cahal, einem verbannten Werwolf, der gezwungen ist, zu seinem gefährdeten Clan zurückzukehren. Er muss die Wut in sich selbst beherrschen lernen, um all jene zu bestrafen, die Gaia (Mutter Erde) verschmutzen, zerstören und missbrauchen wollen, heißt es. Während seines Feldzugs wird Cahal eine bedeutende Rolle im Kampf der Garou gegen Pentex bzw. deren Energie-Sparte Endron spielen - ein mächtiger Konzern, dessen Aktivitäten das Gleichgewicht der Natur stören und zugleich den Lebensraum des Rudels bedrohen.Das Spiel entsteht bei Cyanide (Styx: Master of Shadows, Blood Bowl, Call of Cthulhu) in Frankreich. Cyanide gehört mittlerweile zur Bigben-Gruppe. Angekündigt wurde das Spiel im Januar 2017 von Paradox Interactive und Focus Home Interactive, bevor Bigben sowohl den Entwickler als auch die Publisher-Rolle übernahm.Letztes aktuelles Video: Ankündigung