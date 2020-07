Werewolf: The Apocalypse - Earthblood: Der Werwolf wird am 4. Februar 2021 losgelassen; Mini-Spielszenen im Clip

Bei der gestrigen Vorstellung des hauseigenen Spiele-Aufgebots hat Publisher Nacon (ehemals Bigben) erste kurze Spielszenen aus Werewolf: The Apocalypse - Earthblood in einem Trailer gezeigt. Zu sehen gibt es einen zornentbrannten Werwolf, der gegen die Machenschaften des Ölkonzerns Endron vorgeht. Das Spiel aus dem Universum von World of Darkness wird am 4. Februar 2021 für PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Entwickelt wird das Actionspiel von Cyanide (Styx: Master of Shadows, Blood Bowl, Call of Cthulhu).Die Hauptfigur Cahal verfolgt ein Ziel: Seine Tochter zu retten. Doch dafür muss er sich zunächst der Bedrohung durch ein korruptes Unternehmen stellen, das die Welt vergiftet: Endron, Erdöl-Unternehmen und Tochtergesellschaft des riesigen Firmenkonglomerats Pentex. Ein Thema des Spiels ist also die aggressive Ausbeutung der Natur durch die Menschen.Nacon: "Aufgrund seiner Fähigkeiten sich in einen Wolf zu verwandeln, nimmt Cahal wahr, was gewöhnliche Menschen nicht können und enthüllt die wahre, korrupte Natur Endrons und seiner zerstörerischen Machenschaften. Angesichts der mutwilligen Zerstörung der Natur, die durch eine heuchlerische 'Greenwashing'-Werbekampagne verdeckt wird, verwandelt Cahals Zorn - eine der zentralen Spielmechaniken - ihn in einen Werwolf, wodurch er gegen die zerstörerischen übernatürlichen Kräfte kämpfen kann."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer