Rivals of Aether: Definitive Edition: Noch mehr Kampfaction auf PC und Switch

Wähle den VERSUS-MODUS, um dich in kompetitiven Kämpfen 1-gegen-1 oder 2-gegen-2 zu messen oder dich in ein Gefecht Jeder-gegen-Jeden zu werfen.

Spiele den STORY-MODUS, um die Hintergrundgeschichte jedes Rivalen zu erfahren und langsam die verborgenen Geheimnisse von Aether aufzudecken.

Stürze dich in den ABGRUND-MODUS, um zu sehen, wie viele Wellen schattenhafter Kämpfer du besiegen kannst, um es allein oder mit einem Freund auf die Bestenliste zu schaffen. Passe deine Figuren im Abgrund-Modus deinen persönlichen Wünschen an und fordere deine Freunde in ABGRUND-VERSUS heraus.

Demonstriere deine Fähigkeiten online in ONLINE-VERSUS! Tritt gegen deine Freunde an oder stelle dein Können im RANGLISTEN-MODUS auf die Probe, um die Bestenliste zu erklimmen.

Übe im TUTORIAL-MODUS mit Lektionen, deren Niveau von Anfänger bis Fortgeschrittener aufsteigt, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Oder starte den ÜBUNGSMODUS, um alle Informationen zu Frame Data und Visualisierungen von Hitboxen in die Finger zu bekommen.

Am 24. September 2020 hat Dan Fornace sein bereits für PC und Xbox One erschienenes sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes 2D-Kampfspiel Rivals of Aether als Definitive Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 29,99 Euro. PC-Spieler erhalten ein kostenloses Upgrade auf die um neue Features, Spielmodi und andere Extras ergänzte Definitive Edition.Rivals of Aether ist "ein Indie Fighting Game, das in einer Welt spielt, in der die miteinander Krieg führenden Zivilisationen die Mächte von Feuer, Wasser Luft und Erde beschwören. Das für sein kompetitives Gameplay, die flüssigen Bewegungen und umfangreichen Hilfsmittel zum Trainieren gepriesene Rivals of Aether stellt die perfekte Ergänzung für das Platform-Fighter-Genre dar", so die Macher.Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Definitive Edition TerminTrailer