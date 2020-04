Xbox One X: Cyberpunk 2077 Limited Edition mit 1 TB (zu früh) aufgetaucht

Microsoft möchte laut der offiziellen Xbox-Website in drei Tagen eine Ankündigung vornehmen - eine Ankündigung, die mit Hacken und Co. in Verbindung steht. Hierbei dürfte es sich um die Vorstellung einer limitierten Xbox-One-X-Konsole im Cyberpunk-2077-Design handeln, denn sowohl Bild- als auch Videomaterial sind vorab aufgetaucht - u.a. als ungelistetes Video auf dem offiziellen Xbox-Channel bei YouTube Die Cyberpunk 2077 Xbox One X Limited Edition mit 1 TB wird bereits im Juni 2020 erhältlich sein, obgleich das Spiel bekanntlich erst am 17. September 2020 veröffentlicht wird. Auf der Konsole befinden sich im Dunkeln leuchtende Schriftzüge (wie "No Future"), Laser-Gravuren und besondere Artworks. Eine zusätzliche LED wurde ebenfalls verbaut. Ein passender Controller im Cyberpunk-Design ist auch zu sehen. Der Controller wird separat erhältlich sein, da vor wenigen Tagen ein entsprechender Eintrag in der Datenbank von Amazon entdeckt wurde. Ein Preis wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle