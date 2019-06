Marvel's Avengers: Plattformen bestätigt: PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One - 4Players.de

Square Enix wird Marvel's Avengers (ehemals The Avengers Project) bekanntlich auf der eigenen Pressekonferenz enthüllen (Dienstag, 11. Juni 2019 ab 03:00 Uhr CEST). Das Unternehmen hat ebenfalls eine der größten Werbeflächen am Los Angeles Convention Center für das Avengers-Spiel gebucht und auf dem Plakat sind zumindest die Plattformen des Spiels bestätigt worden. Demnach erscheint Marvel's Avengers für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Eine Switch-Fassung ist nicht geplant.Mit Details zum Spiel hat sich der Publisher bisher zurückgehalten. Aus einer Job-Beschreibung weiß man lediglich , dass die Third-Person-Perspektive (Verfolgersicht) zum Einsatz kommen wird. Bei der E3 findet zudem ein Panel mit den Avengers-Entwicklern ( E3 Coliseum ) statt und in der Beschreibung dieser Veranstaltung sind erste Angaben über das Spiel aufgetaucht. Es wird als "episches Action-Adventure" mit cinematischer Erzählung bezeichnet. Man wird es alleine oder kooperativ mit anderen Personen spielen können (bis zu vier Personen). Eine "sich stets ausdehnende Welt", die dauerhaft von neuen Bedrohungen heimgesucht wird (wahrscheinlich Game-as-a-Service-Modell), wird erwähnt - ebenso wie außergewöhnliche Fähigkeiten, Anpassungsoptionen bei den Helden (Spielstil) und Kombinationsmöglichkeiten der Superkräfte.Letztes aktuelles Video: Projekt-Ankündigung