Marvel's Avengers: Kritik am Helden-Look: Das Aussehen der Charaktere wird optimiert; das Design bleibt gleich - 4Players.de

Die Charakter-Modelle und vor allem die Gesichter der Superhelden aus Marvel's Avengers stießen nach der Enthüllung nicht gerade auf Gegenliebe . Es wurde kritisiert, dass die Figuren zu generisch, zu blass und generell austauschbar wirken würden. Square Enix verfügt nicht über die Lizenz, um die Gesichter der Schauspieler aus den Marvel-Cinematic-Universe-Filmen zu verwenden, trotzdem wirkt das Charakterdesign sehr stark vom Marvel Cinematic Universe inspiriert und erzeugt den " Uncanny-Valley-Effekt ", da eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu verschweigen ist, sie aber trotzdem anderes aussehen. Vor allem das Charakter-Modell von Black Widow wird vielfach negativ hervorgehoben, da sie "zu männlich" wirken würde.Shaun Escayg (Creative Director) erklärte bei IGN , dass sie aktuell keine Pläne hätten, das Charakter-Design der Helden zu verändern. Sie würden allerdings auf die Community sowie die Kommentare hören und da sich das Spiel derzeit in der Pre-Alpha-Phase befinden würde, sollen die Charaktere bis zum Verkaufsstart noch optimiert (mehr Details) werden. Auch Bill Roseman (Creative Director von Lizenzgeber Marvel Games) will die wahrgenommene Kritik der Fans an die Entwickler weitergegeben, heißt es bei GameSpot.Last but not least stellten die Entwickler bei Eurogamer klar, dass die unterschiedlichen Helden im Spiel aus Balance-Gründen im Prinzip gleich stark sein werden - am Beispiel von Black Widow und Thor. Alle Helden sollen "Gebäude einreißen können", heißt es.Marvel's Avengers wird am 15. Mai 2020 auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia erscheinen. Das Action-Adventure, das von Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal, Nixxes Software und Crystal Northwest entwickelt wird, soll "eine kinoreife Story mit Einzelspieler- und Koop-Gameplay" kombinieren. Zur Vorschau : Nachdem die Avengers in Endgame wahrscheinlich zum letzten Mal in der bekannten Konstellation das gesamte Universum gerettet haben, spendieren Marvel, Square Enix und Crystal Dynamics der Heldentruppe eine eigene Geschichte auf PC, Konsolen und Stadia. Wir haben uns auf der E3 einen ersten Eindruck vom Superhelden-Spiel verschafft ...Letztes aktuelles Video: E3 2019 A-Day-Trailer