Marvel's Avengers: Story-Hauptkampagne kann nur alleine gespielt werden - 4Players.de

In Marvel's Avengers wird es bekanntlich einen kooperativen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler geben. Die Story-Hauptkampagne wird man allerdings nur alleine spielen können, verrieten die Entwickler bei IGN . Die Hauptmissionen (wie zum Beispiel der E3-Einsatz auf der Golden Gate Bridge; zur Vorschau ) sind einzig und allein für eine Einzelspieler-Erfahrung gedacht, heißt es. Die Nebenmissionen, die man optional im Laufe der Partie annehmen kann, lassen sich hingegen auch im Koop-Modus spielen.Marvel's Avengers wird nach dem Verkaufsstart mit allerlei Live- und Zusatzinhalten versorgt werden. Diese Zusatzinhalte wie zum Beispiel neue Helden und Schauplätze werden kostenlos sein. Allerdings ist nicht klar, ob diese als "narrativ" (also mit Erzählfokus) beschriebenen Live-Inhalte für Einzelspieler oder für den Koop-Modus vorgesehen sind - oder eine Kombination aus beidem. Ansonsten wollen die Entwickler keine Inhalte hinter einer Paywall verstecken. Kosmetische Elemente wie Skins oder Outfits wird man hingegen via Mikrotransaktionen kaufen können.Marvel's Avengers wird am 15. Mai 2020 auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia erscheinen. Das Action-Adventure, das von Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal, Nixxes Software und Crystal Northwest entwickelt wird, soll "eine kinoreife Story mit Einzelspieler- und Koop-Gameplay" kombinieren. Zur Vorschau : Nachdem die Avengers in Endgame wahrscheinlich zum letzten Mal in der bekannten Konstellation das gesamte Universum gerettet haben, spendieren Marvel, Square Enix und Crystal Dynamics der Heldentruppe eine eigene Geschichte auf PC, Konsolen und Stadia. Wir haben uns auf der E3 einen ersten Eindruck vom Superhelden-Spiel verschafft ...Letztes aktuelles Video: E3 2019 A-Day-Trailer