Marvel's Avengers: Videos: Abgefilmte Präsentation der Superhelden-Action - 4Players.de

Auf der Comic-Con 2019 in San Diego ist die Präsentation von Marvel's Avengers , die auf der E3 2019 ( zur Vorschau ) erstmalig gezeigt wurde, ebenfalls hinter verschlossenen Türen demonstriert worden. Es war zwar nicht erlaubt, Videoaufnahmen zu machen, aber trotzdem gelang es einigen Teilnehmern die Demo mit ihren Smartphones mitzufilmen - natürlich in bescheidener Qualität, trotzdem bekommt man einen Eindruck von der Superhelden-Action mit Thor, Hulk, Captain America, Iron Man und Black Widow. Eine Woche nach der gamescom (20. bis 24. August) möchte Square Enix das Videomaterial offiziell veröffentlichen.Apropos Black Widow. Die Entwickler haben auf die Kritik an dem Charaktermodell reagiert und erste Veränderungen vorgenommen . Das alte Charakter-Modell, das vielfach als zu maskulin bezeichnet wurde ( wir berichteten ), ist auf der linken Seite zu sehen. Auch andere Charaktere wollen die Entwickler noch verbessern.Marvel's The Avengers soll am 15. Mai für PC, PS4, Xbox One und Stadia erscheinen. Erste Eindrücke zum Spiel gibt es in unserer E3-Vorschau Letztes aktuelles Video: E3 2019 A-Day-Trailer