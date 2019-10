Marvel's Avengers: Kamala Khan gehört zu den spielbaren Charakteren - 4Players.de

Screenshot - Marvel's Avengers (PC) Screenshot - Marvel's Avengers (PC) Screenshot - Marvel's Avengers (PC) Screenshot - Marvel's Avengers (PC)

Kamala Khan wird zu den spielbaren Charakteren in Marvel's Avengers gehören. Square Enix hat die Heldin, die selbst ein Fan der Avengers ist, beim Marvel Games Panel auf der New York Comic-Con 2019 offiziell angekündigt. Kamala feierte ihren ersten Comic-Auftritt im August 2013 in Captain Marvel #14. Seit Februar 2014 hat sie eine eigene Comic-Reihe.Die Spieler treffen erstmals während des "A-Day" auf die junge Kamala, bei dem Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor ein High-Tech-Hauptquartier in San Francisco eröffnen - einschließlich der Enthüllung eines Helicarriers mit einer experimentellen Energiequelle. Bei der Vorstellung ereignet sich ein Unfall und Kamala wird dem mysteriösen "Terrigen-Nebel" ausgesetzt, woraufhin sie polymorphe Kräfte (u.a. ausfahrbare Gliedmaßen), die sie anschließend jahrelang versteckt. Die Avengers werden für die Tragödie verantwortlich gemacht und lösen sich auf. Fünf Jahre später, als alle Superhelden geächtet wurden und die Welt in Gefahr ist, deckt Kamala eine Verschwörung auf und wird letztendlich selbst zur Heldin.Marvel's The Avengers soll am 15. Mai für PC, PS4, Xbox One und Stadia erscheinen. Erste Eindrücke zum Spiel gibt es in unserer E3-Vorschau Letztes aktuelles Video: A-Day Prologue Gameplay Footage