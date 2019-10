Marvel's Avengers: Entwickler verraten die Spieldauer der Kampagne - 4Players.de

Wer sich lediglich durch die wesentliche Geschichte arbeite, könne mit zehn bis zwölf Stunden rechnen - ähnlich wie in anderen Titeln von Crystal Dynamics. Wer in den vergangenen Tomb-Raider-Titeln alle Nebenmissionen und andere Dinge abseits des Weges mitnahm, war über 30 Stunden damit beschäftigt, so Briggs - und bei Marvel's Avengers dürfte es sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen: "Und dann gibt es natürlich noch die erweiterte Erzählung und den 'Extended Game Plan', mehr Helden nach dem Launch". Laut Comicbook.com handelt es sich dabei um eine jahrelange Versorgung mit weiteren Inhalten.Marvel's The Avengers soll am 15. Mai für PC, PS4, Xbox One und Stadia erscheinen. Erste Eindrücke zum Spiel gibt es in unserer E3-Vorschau Letztes aktuelles Video: Kamala Khan Embiggen Trailer - NYCC 2019