Marvel's Avengers: War Table: Thor in einer Helden-Mission, Koop-Warzones und MODOK-Trailer

Square Enix hat im ersten digitalen War-Table-Stream zu Marvel's Avengers einen ausführlichen Blick auf das Action-Adventure geworfen. Zu sehen war u.a. die Kampagnen-Helden-Mission "Einmal ein Avenger" mit Thor in der Hauptrolle. Der Gott des Donners bekämpft Gegner mit Blitzen, attackiert mit Mjölnir und zeigt viele andere "Signature-Helden-Moves" - alleine und zusammen mit den computergesteuerten Avengers-KI-Teamkameraden. Helden-Missionen sind für Einzelspieler ausgelegt und gehören zur einleitenden Kampagne. Sie präsentieren die Fähigkeiten jedes Helden, während man sein eigenes Helden-Team aufbaut.Danach gingen die Entwickler näher auf die Warzone-Missionen des Spiels ein - auf die Struktur der Einsätze und wie die Avengers zusammen mächtiger werden. Alle Warzone-Missionen sind immer teambasiert und können alleine mit KI-Heldengefährten oder in Koop-Gruppen mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Jede Mission wird je nach Teamgröße und Spielerstufe dynamisch skaliert. Der Stream zeigte mehr von der Spielwelt, von AIM-Forschungsanlagen bis hin zu einem stillgelegten Helicarrier - all diese Schauplätze können von den Spielern erkundet werden und gewähren neue Belohnungen, Ausrüstung und Erfahrungspunkte. Die Warzone-Missionen sind die wiederholbaren Elemente des Spiels.Auch der Hauptschurke des Spiels, MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing), als künstlich mutierter, superintelligenter Anführer von AIM (Advanced Idea Mechanics), wurde in einem Trailer näher vorgestellt."Die Spieler von Marvel's Avengers werden außerdem in der Lage sein, die mächtigsten Helden der Erde auf mehrere Arten anzupassen. Jeder Superheld orientiert sich zwar an seinen einzigartigen Kräften, aber dennoch bestehen je nach angelegter Ausrüstung und aktivierten Fähigkeiten zahlreiche Möglichkeiten, sodass sich der gleiche Held bei zwei unterschiedlichen Spielern niemals identisch spielen wird. Jeder Held verfügt über dynamische Kombos, Helden-Moves, eine intrinsische Fähigkeit und typische Move-Sets, die freigeschaltet und angepasst werden können - viele davon wurden von klassischen Moves aus 80 Jahren Geschichte in allen Medien inspiriert, andere sind direkt für das Spiel entstanden. Außerdem können Spieler diese ikonischen Superhelden mit klassischen, bei den Fans besonders beliebten und auch brandneuen Outfits ausstatten, die von über 80 Jahren Marvel-Geschichte inspiriert wurden, darunter Iron Mans Rüstung aus der Story "Original Sin" von 2014 oder Donald Blake, eine Hommage an Thors Alias, das erstmals 1962 in Journey Into Mystery Issue 83 auftauchte."Marvel's erscheint am 4. September 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Das Superhelden-Actionspiel wird auch als Start-Titel für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass es sowohl für die neue Konsole von Microsoft via Smart Delivery als auch die PS5 eine kostenlose Upgrade-Funktion geben wird, sollte man das Spiel bereits für die Geräte der vorherigen Generation besitzen. Dabei soll man die Upgrade-Funktion unabhängig davon in Anspruch nehmen können, ob man die Disk- oder Download-Version besitzt. Jeder nach dem Launch erscheinende Superheld, jede Story-Erweiterung und jede Region sind für alle Spieler, die das Hauptspiel besitzen, immer kostenlos.