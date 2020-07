Marvel's Avengers: Square-Enix enthüllt Details zur Beta, Hawkeye und der Fortnite-Promotion

Square Enix hat in seinem zweiten "War-Table-Stream" Details zum kommenden Beta-Programm von Marvel's Avengers verraten, die auch in einer Pressemitteilung zusammengefasst wurden. Der am Freitag, 7. August startende Testlauf (zunächst auf der PS4) soll einen umfassenden Einblick in das Action-Adventure bieten. Nähere Details zu Plattformen und Startterminen gibt es unten."darunter mehrere Einzelspieler-Missionen sowie eine große Auswahl weiterer Missionen, die man solo mit einem KI-Avengers-Team oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spielern bestreiten kann. In einer Mission übernehmen Spieler die Rolle der jungen Superheldin Kamala Khan und infiltrieren gemeinsam mit Hulk eine AIM-Basis in den Wäldern des Pazifischen Nordwestens Amerikas, auf der Suche nach der letzten bekannten Position von JARVIS. Später reisen sie mit dem Quinjet zu einer abgelegenen Warzone in der eisigen russischen Tundra, um Geheimnisse von SHIELD zu lüften, die sich in einem Bunker tief unter der Erde befinden.Die MARVEL'S AVENGERS-Beta liefert Spielern einen umfassenden Eindruck des Spiels vor seiner weltweiten Veröffentlichung am 4. September.Während des MARVEL'S AVENGERS WAR TABLE-Streams wurde außerdem enthüllt, dass alle Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One, die ihre Square Enix Members- und Epic Games-Konten verknüpfen und die drei HARM-Raum-Herausforderungen der Beta abschließen, die Hulk-Smashers-Spitzhacke mit Bonus-Hulkbuster-Design für das Free-to-Play-Spiel FORTNITE von Epic Games erhalten.Der MARVEL'S AVENGERS WAR TABLE hat außerdem einen kurzen Ausblick auf den ersten Helden gewährt, der dem Spiel nach dem Erscheinen ohne weitere Kosten hinzugefügt wird: Clint Bartons Hawkeye. In einer völlig eigenständigen Story, die von einigen der besten Hawkeye-Momente in den Comics inspiriert wurde, führen Spieler Hawkeyes ikonischen High-Tech-Bogen samt Trickpfeilen in Missionen, die sie solo oder online mit Freunden im Koop bestreiten. Hawkeyes Story wird die gesamte Handlung von MARVEL'S AVENGERS nach vorne treiben, und alle neuen Missionen sind mit dem gesamten Kader spielbarer Helden zugänglich. Weitere Informationen darüber und zu den zusätzlichen Inhalte nach Release, wie einen neuen Schurken und andere Elemente, die mit Hawkeye eingeführt werden, gibt es demnächst.Das Beta-Programm von MARVEL'S AVENGERS beginnt am 7. August exklusiv für Besitzer der PlayStation 4, die das Spiel vorbestellt haben, und ist dann bis 9. August verfügbar. Am 14. August wird die Beta für alle Besitzer der PlayStation 4 verfügbar sein; sie läuft dann bis zum 16. August. Für Vorbesteller von MARVEL'S AVENGERS auf Xbox One und PC dauert die Beta von 14. August bis 16. August. Ab 21. August schließlich haben alle Spieler auf PlayStation 4, Xbox One und PC Zugriff auf die Beta, die dann am 23. August endet. Um die Beta zu spielen, ist ein kostenloses Square Enix Members-Konto erforderlich. Spieler können das Konto kostenlos auf https://membership.square-enix.com/register erstellen. Alle, die ein Konto erstellen, erhalten im fertigen Spiel ein Ingame-Namensschild von Thor."Marvel's erscheint am 4. September 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Das Superhelden-Actionspiel wird auch als Start-Titel für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass es sowohl für die neue Konsole von Microsoft via Smart Delivery als auch die PS5 eine kostenlose Upgrade-Funktion geben wird, sollte man das Spiel bereits für die Geräte der vorherigen Generation besitzen. Dabei soll man die Upgrade-Funktion unabhängig davon in Anspruch nehmen können, ob man die Disk- oder Download-Version besitzt. Jeder nach dem Launch erscheinende Superheld, jede Story-Erweiterung und jede Region sind für alle Spieler, die das Hauptspiel besitzen, immer kostenlos.Letztes aktuelles Video: Juni 2020 War Table