Marvel's Avengers: Offener Betatest an diesem Wochenende auf PC, PS4 und Xbox One

An diesem Wochenende kann die Open Beta von Marvel's Avengers auf allen Plattformen ausprobiert werden (21. bis 23. August; PC, PS4 und Xbox One). Um die Beta zu spielen, ist ein (kostenloses) Square-Enix-Members-Konto erforderlich. Der offene Testlauf beginnt am Freitag um 21 Uhr.Die Beta enthält vier Helden-Missionen aus der Einzelspieler-Kampagne des Spiels, drei HARM-Raum-Herausforderungen, vier Warzones und fünf Abwurfzonen. Warzones und Abwurfzonen können solo mit allen Helden im Kader des Spielers als KI-Gefährten oder im Koop mit einer Gruppe von bis zu vier Spielern gespielt werden."Bei den bisherigen Beta-Wochenenden haben bereits Millionen von Spielern zig Millionen Stunden damit verbracht, mit ihren Lieblingssuperhelden Teams zu bilden und Gegner zu besiegen", sagt Scot Amos, Leiter des Entwicklungsstudios Crystal Dynamics. "Wir freuen uns sehr darauf, die Beta für alle zu öffnen, die auf PlayStation 4, Xbox One und PC spielen und in die Rolle der mächtigsten Helden der Erde schlüpfen wollen."Missionen sind nur für Einzelspieler ausgelegt und gehören zur einleitenden Kampagne. Sie präsentieren die einzigartigen Fähigkeiten jedes Helden, während man seinen wachsenden Kader aufbaut. Warzones können solo oder im Koop mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Dabei kann jeder Held aus dem Kader eingesetzt werden. Alle Missionen werden je nach Teamgröße und Spielerstufe dynamisch skaliert."Die Spieler von Marvel's Avengers können außerdem die mächtigsten Helden der Erde auf mehrere Arten anpassen. Jeder Superheld orientiert sich zwar an seinen einzigartigen Kräften, aber dennoch besteht je nach angelegter Ausrüstung und aktivierten Fähigkeiten die Möglichkeit zur Individualisierung (...) Jeder Held verfügt über dynamische Kombosysteme, Helden-Moves, eine intrinsische Fähigkeit und typische Move-Sets, die freigeschaltet und angepasst werden können."Marvel's Avengers erscheint am 4. September 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Das Superhelden-Actionspiel wird auch als Start-Titel für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass es sowohl für die neue Konsole von Microsoft via Smart Delivery als auch die PS5 eine kostenlose Upgrade-Funktion geben wird, sollte man das Spiel bereits für die Geräte der vorherigen Generation besitzen. Dabei soll man die Upgrade-Funktion unabhängig davon in Anspruch nehmen können, ob man die Disk- oder Download-Version besitzt. Jeder nach dem Launch erscheinende Superheld, jede Story-Erweiterung und jede Region sind für alle Spieler, die das Hauptspiel besitzen, immer kostenlos.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau