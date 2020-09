Marvel's Avengers: Tägliche Einsätze, hochstufige Missionstypen und Kate Bishop

Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One) Screenshot - Marvel's Avengers (PC, PS4, Stadia, One)

Square Enix hat gestern den dritten "War Table Stream" vor dem anstehenden Verkaufsstart von Marvel's Avengers veröffentlicht. Die Entwickler geben in dem Video einen Einblick in die täglichen sowie wöchentlichen Missionen des Spiels und stellen die vier hochstufigen Missionstypen (Endgame-Inhalte) in der Avengers-Initiative vor: Schurkensektoren, SHIELD-Bunker, das AIM-Geheimlabor und Mega-Hives.sind Spezialmissionen mit epischen Showdowns gegen mächtige Bosse, die die Spieler immer wieder spielen können, wenn sie sich dem maximalen Level des Spiels von 150 nähern. Dagegen handelt es sich beium Fundgruben voller Ressourcen, Waffen und Geheimnisse, die entdeckt und geöffnet werden müssen. Spieler, die ihr Können auf die Probe stellen wollen, werden sich darauf freuen, mit drei Freunden das AIM-Geheimlabor in Angriff zu nehmen, eine Mission, die erst nach Erreichen der höchsten Stufe des Spiels verfügbar wird. Dasist nur einmal pro Woche zugänglich und endet in einem gewaltigen Bosskampf, der davon beeinflusst wird, wie gut die Teams der Spieler sich im Verlauf der Mission geschlagen haben.fordern den kompletten Superhelden-Kader der Spieler heraus, denn sie müssen sich bei einem Spießrutenlauf durch mehrere Etagen voll mit Gegnern nach unten kämpfen. Je weiter sie nach unten vordringen, desto höher der Schwierigkeitsgrad, und wenn alle Helden besiegt wurden, müssen die Spieler wieder ganz von vorne beginnen."Außerdem ist eine neue Heldin präsentiert worden, die nach dem Launch des Spiels im Rahmen der Avengers-Initiative erscheinen wird: Kate Bishop. Kates Operation "AIM im Visier" startet Ende Oktober und hat einen neuen Schurken im Gepäck. Die Story von "AIM im Visier" setzt kurz nach dem Abschluss der "Zusammenführung"-Kampagne ein und stellt lediglich die erste Hälfte der zweiteiligen Hawkeye-Story dar. Clint Bartons Hawkeye übernimmt dann im November die Bühne, um das Double-Feature zu beenden und wiederum das folgende Kapitel einzuleiten.Marvel's Avengers erscheint am 4. September 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Käufer der Deluxe Edition dürfen seit dem 1. September loskämpfen. Das Superhelden-Actionspiel wird auch als Start-Titel für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass es sowohl für die neue Konsole von Microsoft via Smart Delivery als auch die PS5 eine kostenlose Upgrade-Funktion geben wird, sollte man das Spiel bereits für die Geräte der vorherigen Generation besitzen. Dabei soll man die Upgrade-Funktion unabhängig davon in Anspruch nehmen können, ob man die Disk- oder Download-Version besitzt. Jeder nach dem Launch erscheinende Superheld, jede Story-Erweiterung und jede Region sind für alle Spieler, die das Hauptspiel besitzen, immer kostenlos.