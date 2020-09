Marvel's Avengers: Die ersten Minuten: Ruhiger Einstieg mit Kamala Khan

Für Vorbesteller laufen die Server schon und deshalb sind auch wir bereits seit einigen Stunden in Marvel's Avengers unterwegs. Überraschend Gutes und manches Schlechtes erwartet angehende Superhelden da - unser Test befindet sich in Arbeit.Falls ihr sehen wollt, was vor den schon in der Beta spielbaren Szenen auf der Golden Gate Bridge passiert, dann schaut euch das folgende nicht sehr ereignisreiche, aber durchaus aufschlussreiche Video an. Aufgenommen wurde es auf einer PS4 Pro im Performance-Modus.Letztes aktuelles Video: Die ersten 20 Minuten