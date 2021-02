Marvel's Avengers: Operation: Hawkeye - Future Imperfect und Next-Gen-Upgrades am 18. März

Am 18. März 2021 wird "Operation: Hawkeye - Future Imperfect" (Kapitel 2 von Season 1) als kostenloses Update für Marvel's Avengers veröffentlicht . Am gleichen Tag sollen außerdem die Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Besitzer des Spiels auf PS4 oder Xbox One erhalten ohne weitere Kosten die PS5-Version respektive die Xbox-Series-X/S-Fassung. Versprochen werden "bessere Grafik" und höhere Bildwiederholraten (ohne weitere Angaben), mehr Details, mehr Zerstörungseffekte und schnellere Ladezeiten. Auf der PlayStatation 5 soll noch haptisches Feedback (pro Held) via DualSense-Controller geboten werden.Crystal Dynamics und Square Enix schreiben im PlayStation.Blog : "Während Kate über das Schlachtfeld flitzt und ohne Unterlass mehrere Gegner auf einmal trifft, ist Clint ein unerschütterlicher Jäger, der seine Feinde mit mächtigen, präzisen Treffern einen nach dem anderen ausschaltet, bis nur noch er selbst übrig ist. (...) Clints Arsenal an Fernkampfwaffen macht ihn zu einer Ein-Mann-Armee mit vielen verschiedenen einzigartigen Pfeiltypen. Mit den Grapple Arrows (Enterhakenpfeile) kann Clint sich mit Leichtigkeit durch die Levels bewegen. Außerdem ist er in der Lage, mit diesen Pfeilen einen intrinsischen schweren Angriff auszuführen, indem er sich zu den Gegnern zieht, bevor er sie mit seinem Schwert bearbeitet. Zu seinen intrinsischen Angriffen gehören auch die Boomerang Arrows (Bumerangpfeile), die nach dem Angriff wieder zurückkehren. Mithilfe der Implosion Arrows (Implosionspfeile) könnt ihr Gegner zusammentreiben oder auf Distanz halten. Die Tripwire Arrows (Stolperdrahtpfeile) lassen schwächere Gegner taumeln und stoßen größere Feinde mit einer Reihe von Energiegeschossen zurück. Wehrt Gegner mit Rocket Arrows (Raketenpfeile) ab, die sich an Ziele heften und sie in die Luft jagen! Die Pulsar Arrows (Pulsar-Pfeile) heften sich an Oberflächen und sammeln Energie, bevor sie explodieren. Je mehr Energie sie sammeln, desto größer ist die Explosion!"Letztes aktuelles Video: Deep Dive Hawkeye