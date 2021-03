Marvel's Avengers: Crystal Dynamics nennt Gründe für Änderungen am XP-System und mehr Grind

Crystal Dynamics plant Änderungen an der Ausschüttung von Erfahrungspunkten in Marvel's Avengers ( ab 29,99€ bei kaufen ) . Als Folge dessen wird der Fortschritt ausgebremst und man wird vor allem gegen Ende mehr Zeit in Grind investieren müssen, um Figuren und Ausrüstung aufzuleveln. Diese Ankündigung kam nicht überall gut an und manche Leute warfen den Entwicklern u.a. vor, mit dieser Maßnahme in erster Linie die Spielzeit künstlich strecken zu wollen.Wie Eurogamer.net berichtet, räumt Crystal Dynamics mittlerweile eine unglücklich gelaufene Kommunikation ein und versucht mit einem neuen Statement für Klarheit zu sorgen, warum man sich für die geplanten Anpassungen entschieden hat, die am 18. März in Kraft treten sollen.Im offiziellen Reddit-Kanal zum Spiel heißt es:"Wir wollten mehr Klarheit und Details zu den kürzlich angekündigten XP-Veränderungen anbieten: Wir haben die XP nicht verändert, um den Grind um des Grinds Willen zu erhöhen. Unser erster Blog-Eintrag zu diesem Thema war nicht verständlich genug, um zu vermitteln, was wir da machen und warum. Wir haben für Verwirrung gesorgt und das jetzt verstanden.Das Problem, das wir gesehen und von dem wir gehört haben, war, dass man sofort mehr Skillpunkte erhält als man Zeit hat, sich damit zu befassen, sie anzuwenden und sich daran zu gewöhnen, bevor man sich auf die nächste Mission begibt und weiter auflevelt. Hoffentlich seht ihr das Problem hier.Tatsächlich wollen wir, dass die Leute aufleveln. Und wir wollen wirklich, dass mehr Leute mehr Helden aufleveln, weil das Spielen mit der gesamten Avenger-Truppe am meisten Spaß bereiten sollte. Aber wir wollen nicht, dass die Erfahrung beim Aufleveln zu überwältigend ausfällt oder daran hintert, jedes Fähigkeiten-Upgrade zu erkunden."Nach den Änderungen wird man in höheren Stufen etwa alle zwei bis vier Missionen ein neues Charakterlevel erreichen - aktuell kann man in nur einer Mission bereits ein bis zwei Level aufsteigen. Wer noch in niedrigeren Rang-Gefilden unterwegs ist, soll nach dem Update dagegen zunächst etwas schneller aufsteigen können als bisher. Der Weg zum Maximal-Level soll nach den Änderungen am XP-System etwa drei bis fünf Stunden länger pro Charakter ausfallen.Letztes aktuelles Video: Deep Dive Hawkeye