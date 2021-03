Marvel's Avengers: Next-Gen-Version verfügbar; Erweiterung mit Black Panther angekündigt

Ab sofort kämpfen Marvels Avengers auch in einer optimierten Version auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wie Square Enix verkündet, bietet die Next-Gen-Version eine Darstellung von 60 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 4K. Darüber hinaus will Crystal Dynamics die Texturen aufgepeppt und die Zerstörungseffekte verbessert haben. Dazu gesellen sich die üblichen Verbesserungen hinsichtlich der Ladezeiten. Für Besitzer der PS4- und One-Version gibt es ein kostenloses Upgrade und auch die Spielstände sollen sich problemlos übertragen lassen.Ebenfalls kostenlos ist die "Future Imperfect"-Operation, die man jetzt in Angriff nehmen darf. Mit dabei ist auch ein neuer spielbarer Held: Clint Bartons Hawkeye. Mit Maestro werden die Avengers außerdem mit einem neuen Schurken konfrontiert.Bei der Präsentation "Square Enix Presents" hat man aber auch einen Blick in die Zukunft geworfen und eine Erweiterung rund um Black Panther enthüllt. Sie soll später im Jahr erscheinen und wird das Superhelden-Team nach Wakanda bringen.Letztes aktuelles Video: Black Panther Reveal Trailer