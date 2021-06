Marvel's Avengers: Erweiterung War for Wakanda im August, Villain-Event Cosmic Cube im Juni

Beim E3-Events Square Enix Presents wurde die kommende Erweiterung Krieg um Wakanda (War For Wakanda) für The Avenger's in einem Cinematic Trailer vorgestellt. Einen konkreten Termin gibt es zwar immer noch nicht, aber zumindest hat Crystal Dynamics mittlerweile der Releasezeitraum eingegrenzt: Die Erweiterung, die Superheld Black Panther und die Verteidigung seines Hightech-Königreichs in den Mittelpunkt stellt, soll im August 2021 erscheinen.Letztes aktuelles Video: War for Wakanda Cinematic TrailerFrüher darf man sich an einem neuen Villain-Event versuchen: Schon ab dem 22. Juni muss man sich bei Cosmic Cube den Kräften eines kosmischen Würfels stellen und wird sich im Zuge dessen auch mit der Antagonistin Monica Rappaccini anlegen.Letztes aktuelles Video: Cosmic Cube Trailer