Marvel's Avengers: Wakanda-Erweiterung am 17. August; All-Access-Test-Wochenende läuft

Square Enix wird die Erweiterung Black Panther - Krieg um Wakanda am 17. August als kostenloses Update für alle Besitzer von Marvel's Avengers ab 24,00€ bei kaufen ) veröffentlichen. Neben Black Panther, dem neuen, spielbaren Superhelden, enthält die Erweiterung auch zwei Schurken, einen neuen Schauplatz, weitere Gegner, den Außenposten und Hauptstadt von Wakanda "Birnin Zana", neue Abwurfzonen- und Bedrohungssektor-Missionen für Einzelspieler, Multiplayer und mehr. Eine ausführliche Vorstellung wird am 16. August um 19:00 Uhr auf Twitch ausgestrahlt.Square Enix: "Heute startet ein All-Access-Wochenende für Marvel's Avengers, das noch bis zum 1. August läuft - auf PlayStation 4, PlayStation 5, PC (über Steam) und Stadia - in allen Regionen, in denen das Spiel erhältlich ist. Zur Feier des All-Access-Wochenendes gibt es für alle Spieler*innen mehrere zeitlich begrenzte Spezial-Promotions, darunter 400 Prozent Bonus auf erhaltene Erfahrung, ein Sale mit 50 % Rabatt auf dem Ingame-Marktplatz und die Rückkehr des Tachyonenanomalie-Events. (...) Während des All-Access-Wochenendes kann jeder, der das vollständige Spiel [PlayStation Plus ist auf PlayStation erforderlich] ausprobieren möchte, es einfach vom digitalen Store seiner Plattform herunterladen. Nach dem All-Access-Zeitraum übernehmen Spieler*innen, die das Spiel kaufen, alle Fortschritte und Käufe auf dieselbe Plattform, auf der sie das All-Access-Wochenende gespielt haben. Das Spiel ist derzeit mit einem Rabatt von 40 % erhältlich ist.""Die Story der kostenlosen Erweiterung Krieg um Wakanda dreht sich um König T'Challa, den Black Panther, treuer Beschützer und derzeitiger Herrscher von Wakanda. Von einem Verrat und der daraus resultierenden Tragödie aus der Bahn geworfen, hat T'Challa große Probleme damit, seine Pflicht jemandem anderen anzuvertrauen – sogar seiner Schwester Shuri. Gleichzeitig muss er denjenigen entgegentreten, die Wakanda schaden wollen. Als die Truppen des Erzschurken Klaue die Sicherheit von Wakanda bedrohen, muss sich T'Challa ihnen stellen, um alles und jeden zu verteidigen, der ihm wichtig ist. Spieler*innen erleben die Story des Spiels und zusätzliche Missionen in der laufenden Avengers-Initiative im üppigen Dschungel von Wakanda, einem völlig neuen Schauplatz und dem einzigen Ort der Welt, an dem Vibranium vorkommt. Außerdem erkunden sie den Königspalast, der sich über Birnin Zana, der "Goldenen Stadt", erhebt - ein neuer Außenposten, der Shuris Labor, Zawavaris, dem spirituellen Führer, Gemächer und den Besprechungsraum von Wakanda enthält."