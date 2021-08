Marvel's Avengers: Überblick über die Erweiterung Black Panther - Krieg um Wakanda

Die Erweiterung Black Panther - Krieg um Wakanda wird am (morgigen) 17. August als kostenloses Update für alle Besitzer von Marvel's Avengers ab 19,98€ bei kaufen ) veröffentlicht. Square Enix stellt die Erweiterung im folgenden Video ausführlicher vor. Neben Black Panther, dem neuen (spielbaren) Superhelden, enthält die Erweiterung auch zwei Schurken, einen neuen Schauplatz, weitere Gegner, den Außenposten und Hauptstadt von Wakanda "Birnin Zana", neue Abwurfzonen- und Bedrohungssektor-Missionen für Einzelspieler, Multiplayer und mehr."Die Story der kostenlosen Erweiterung Krieg um Wakanda dreht sich um König T'Challa, den Black Panther, treuer Beschützer und derzeitiger Herrscher von Wakanda. Von einem Verrat und der daraus resultierenden Tragödie aus der Bahn geworfen, hat T'Challa große Probleme damit, seine Pflicht jemandem anderen anzuvertrauen - sogar seiner Schwester Shuri. Gleichzeitig muss er denjenigen entgegentreten, die Wakanda schaden wollen. Als die Truppen des Erzschurken Klaue die Sicherheit von Wakanda bedrohen, muss sich T'Challa ihnen stellen, um alles und jeden zu verteidigen, der ihm wichtig ist. Spieler*innen erleben die Story des Spiels und zusätzliche Missionen in der laufenden Avengers-Initiative im üppigen Dschungel von Wakanda, einem völlig neuen Schauplatz und dem einzigen Ort der Welt, an dem Vibranium vorkommt. Außerdem erkunden sie den Königspalast, der sich über Birnin Zana, der “Goldenen Stadt”, erhebt - ein neuer Außenposten, der Shuris Labor, Zawavaris, dem spirituellen Führer, Gemächer und den Besprechungsraum von Wakanda enthält."Letztes aktuelles Video: Wartable War for Wakanda