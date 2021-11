Marvel's Avengers: Exklusiver Spider-Man DLC für PlayStation erscheint ohne Story-Missionen

Ein Verantwortlicher von Entwickler Crystal Dynamics hat in einem Interview mit IGN verraten, dass der kommende Spider-Man DLC für Marvel's Avengers ( ab 12,99€ bei kaufen ) ohne jegliche Story-Missionen im Spiel landen wird. Neuzugänge wie Kate Bishop, Hawkeye oder Black Panther hatten zuletzt eine eigene Kampagne erhalten. Im Fall von Spider-Man, der am 30. November 2021 exklusiv auf PlayStation 5 und PlayStation 4 zum Einsatz kommt, hat sich das Team für Audiologs und Zwischensequenzen entschieden, die durch den Abschluss von Herausforderungen freigeschaltet werden.Laut Gameplay-Director Philippe Therien haben die Macher ihre Ressourcen vor allem in den ersten Raid von Marvel's Avengers gesteckt, der zeitgleich mit Spider-Man im Superhelden-Spiel erscheinen wird. Dieser Inhalt kann jedoch von Spielern auf allen Plattformen genutzt werden. Iron Man, Captain America und Co. müssen hier gegen Wakanda-Bösewicht Ulysses Klaw antreten. Spider-Man sowie der Raid werden als kostenloses Update erscheinen. Marvel's Avengers ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Google Stadia erhältlich.Letztes aktuelles Video: SpiderMan With Great Power