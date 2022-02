Marvel's Avengers: Änderungen, um "das bestmögliche Superhelden-Erlebnis" anzubieten

BigSpiD schrieb am 18.02.2022 um 10:56 Uhr

Wo hab ich das schon einmal gelesen?! Ach richtig, Anthem.

Ein Servicegame lebt zu 99% vom anfänglichen Hype. Wenn es die Spieler nicht innerhalb der ersten Wochen fesseln kann, dann stirbt es, so die Erfahrung.

Was können sie sich also erhoffen, wenn sie das Spiel noch so sehr umbauen und anpassen? Die Releasekäufer sind schon abgehakt, es sind also noch ein paar Verkäufe durch Sales zu erhoffen. DLCs verkaufen? Dafür reicht es nicht aus, nette Versprechungen zu machen. Die ursprünglich Interessierten haben mit dem Spiel abgeschlossen. Es bleiben also fast nur noch Neukäufer übrig, die schon zum Release nicht vom Kauf überzeugt waren. So löblich ich diese Ankündigung auch finde, ich erwarte eher in 2-4 Monaten zu lesen, dass die Bemühungen aufgegeben wurden.

Was sollten die Publisher daraus lernen?

Wenn du ein Servicegame konzipierst und veröffentlichen möchtest, dann muss die Qualität mindestens "hoch" sein (keine Gamebreaking Bugs, komfortables Gameplay und Micromanagement etc. Es muss nicht perfekt sein), viel Content (ohne unnötigen Grind sollten die Spieler länger als eine Woche damit beschäftigt sein) und SPASSIGES GAMEPLAY!!! Es darf sich nicht zu schnell abnutzen und muss sich immer frisch anfühlen.

Die Bedingungen für ein erfolgreiches Servicegame sind verdammt hoch! Die Entwicklungszeit dafür (mit Feedbackschleifen, Redesigns usw) ist nicht mit einem normalen SP Game vergleichbar, die Kosten sind vergleichsweise unverhältnismäßig....daher: Nicht blind Servicegames entwickeln, sondern sich ernsthaft die Frage stellen: Bietet unser Konzept mit diesem Gameplay überhaupt die Grundlage über einen SP mit Coop-Missionen hinaus?

Im Fall von Avengers ist die Frage klar mit Nein zu beantworten...bei Anthem auch. Als SP Spiele mit Coop sind die super, aber dir Servicegameausrichtung, Matchmakingwartezeiten, Servicepässe, Grind usw. machen solide Spiele zur teilweise Gameplay-Qual.