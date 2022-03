Marvel's Avengers: Bug der PS5-Version macht den Titel unspielbar; einzige Lösung derzeit ist Löschen des Kampagnen-Fortschritts

Our team is continuing to investigate the issue causing a crash for some PS5 players. We think we've identified a fix that is currently being implemented/tested. We hope to have more news by tomorrow morning and will continue to keep you updated.



Es scheint, dass Marvel’s Avengers für einige Spieler auf der PS5 einen Bug aufweist, der das Spiel zum Absturz bringt. Spieler-Berichten zufolge führt der Bug dazu, dass das Spiel jedes Mal abstürzt, wenn man es lädt. Für viele ist der Titel deshalb momentan unspielbar. Das Team von Crystal Dynamics hat sich per Twitter an die Fans gewandt und angegeben, an der Lösung des Problems zu arbeiten. "Unser Team untersucht weiterhin das Problem, das bei einigen PS5-Spielern zu einem Absturz führte. Wir glauben, dass wir eine Lösung gefunden haben, die derzeit implementiert/getestet wird."Die Entwickler haben bisher noch keine Entwarnung gegeben, dafür aber einen Lösungsvorschlag, der Spielern in der Zwischenzeit Abhilfe leisten soll. Bei diesem Lösungsansatz wird aber der Kampagnenfortschritt komplett zurückgesetzt. "In der Zwischenzeit gibt es einen Workaround, der das Problem für einige Spieler behebt - beachtet aber, dass euer Kampagnenfortschritt dadurch zurückgesetzt wird: Geht zu Operationen und setzt euren Kampagnenfortschritt zurück. Sobald ihr am A-Day zur jungen Kamala geworden seid, müsst ihr das Spiel auf dem PS-Startbildschirm zwangsweise schließen, dann solltet ihr in der Lage sein, die Avengers Initiative zu starten."Dieser Spielfehler kommt für einige zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, denn momentan gibt es eine Woche lang doppelte Erfahrung und Ressourcen im Spiel. Es sieht so aus, dass PS5-Spieler einen Großteil davon verpassen könnten. Deshalb fordern viele eine Verlängerung des Events.Marvel's Avengers wurde 2020 veröffentlicht und ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S erhältlich.Letztes aktuelles Video: SpiderMan With Great Power