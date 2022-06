Marvel's Avengers: Trailer verrät Release und Lore von The Mighty Thor

Marvel's Avengers: The Mighty Thor fällt aus der Zeit

DLC bringt weitere Inhalte mit sich

Neuer DLC soll Jane Foster als Mighty Thor in Marvel's Avengers bringen. Ein nun veröffentlichter Trailer zeigt erste Details.Anfang Juli schwingt Jane Foster im Marvel Cinematic Universe (MCU) erstmals den Kriegshammer Mjölnir. Auch die Gaming-Community kann aber vom Release des neuen Marvel-Films Thor: Love and Thunder profitieren. Denn: Marvel's Avengers, das 2020 für Windows, die Stadia, die PS4 und die Xbox One erschien, erhält ebenfalls Zuwachs.Am Dienstag veröffentlichte der YouTube-Kanal zum Actionspiel den ersten Trailer zu der Superheldin aus einem parallelen Zeitstrahl. Das Video zeigt einen wichtigen Teil der Lore rund um The Mighty Thor – und wie die Kämpferin ihren weg in die Timeline unserer Helden findet."The Mighty Thor ist der Kampf gegen Götter, das Böse und Krankheiten nicht fremd, aber die Reise zwischen den Universen ist eine ganz neue Erfahrung", heißt es in der Beschreibung des Trailers "Sieh dir The Mighty Thor: Out of Time an, um zu sehen, wie Jane Foster sich unseren Avengers anschließt!"Mit der Ankündigung von Mighty Thor, alias Jane Foster, soll nicht nur die neue Superheldin in Marvel's Avengers eintreten. Denn auch eine neue Heldenherausforderungskarte, kosmetische Extras, neue Missionen und vieles mehr.Dem Videospielentwickler Crystal Dynamics zufolge wird The Mighty Thor zwar einige unübersehbare Gemeinsamkeiten zum ursprünglichen Thor mit sich bringen. Allerdings soll der DLC auch Elemente mit sich bringen, "die eindeutig Jane zuzuschreiben sind", zitiert Play3.de.