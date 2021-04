Totally Accurate Battle Simulator: Early-Access-Ende mit Multiplayer-Modus und mehr Fraktionen

Landfall Games hat den ersten April genutzt, um die Version 1.0 von Totally Accurate Battle Simulator für PC via Epic Games Store und Steam zu veröffentlichen (Preis: 16,79 Euro). Die physikbasierte Schlachten-Simulation war am 1. April 2019 in den Early Access gestartet.Das Update auf Version 1.0 umfasst zwei neue Fraktionen, zwei weitere Karten, zwei Kampagnen, optionale Gesundheitsleisten und den Multiplayer-Modus (lokal und online). Das Change-Log findet ihr hier . Eine Xbox-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht Seit dem Alphatest im Jahr 2016 haben schon mehr als 4,5 Mio. Personen das Spiel ausprobiert - laut Entwickler. TABS, so die Kurzform, gehörte auch zu den kostenlosen Spielen, die im Epic Games Store verteilt wurden.Produktbeschreibung: "Führe rote und blaue Wabbler aus uralten Ländern, gruseligen Orten und Fantasy-Welten in die Schlacht. Schau ihnen beim Kämpfen zu - in Simulationen, die mit dem irrwitzigsten Physik-System aller Zeiten erstellt wurden. Wenn du keine Lust mehr auf die über 100 verschiedenen Wabbler hast, die dir zur Verfügung stehen, kannst du im Einheiten-Editor neue erschaffen. Schicke deine Wabbler in die Schlacht gegen deine Freunde oder andere Spieler im Online-Multiplayer-Modus!""Die Tradition der Aprilscherze steht in unserer Firma hoch im Kurs, aber dieses Jahr haben wir uns mit dem Release von vier Spielen am selben Tag wohl selbst einen Streich gespielt", so Petter Henriksson, COO von Landfall.Darüber hinaus haben die Entwickler eine überarbeitete Version von Totally Accurate Battlegrounds (Free-to-play; Battle-Royale-Parodie), Rounds (1-gegen-1-Shooter mit Roguelike-Überraschungen) und Stick Fight: The Game auf Switch veröffentlicht.