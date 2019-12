Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto: Erscheint im April für Switch - 4Players.de

Bandai Namco hat bekanntgegeben, dass das Action-Adventure Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto am 24. April 2020 für Nintendo Switch erscheinen wird. Die Pressemitteilung erklärt die Veröffentlichung folgendermaßen:"Die komplette Naruto-Erfahrung kommt bald auch für die Nintendo Switch, sodass Fans in Zukunft alle großen Kämpfe und die Anime-Grafik überall und zu jeder Zeit erleben können.NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO verfügt über alle Inhalte der vorherigen Versionen des Spiels, dazu gehören:Zusätzliche CharaktereWeitere SzenarienPre-Order-InhalteDie Expansion “Road to Boruto” und DLCsAußerdem wurden dieser Version zwei neue Charaktere hinzugefügt: Kinshiki und Momoshi. Käufer der Switch-Version erhalten diese Charaktere kostenlos. Kinshiki und Momoshi werden auch auf PlayStation 4, Xbox One sowie dem PC in Form eines DLCs am 24. April 2020 erscheinen."Letztes aktuelles Video: Road to Boruto Spielszenen-Trailer