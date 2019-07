GreedFall: Video: Die Entwickler über die Rollenspiel-Elemente - 4Players.de

Das zweite Video aus der Entwickler-Webserie über GreedFall konzentriert sich auf die Rollenspiel-Elemente. Das Spiel von Spiders, das Studio wurde mittlerweile von Bigben übernommen , soll eine große Bandbreite an Charakter-Anpassungsmöglichkeiten (Ausrüstung, Zauber, Auftreten und soziale Fähigkeiten) bieten. Hinzu gesellen sich unterschiedliche Fraktionen und Figuren, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Der Hauptcharakter wird von zwei Nicht-Spieler-Charakteren begleitet, welche den Spieler unterstützen, aber auch mit einer eigenen Meinung daherkommen sollen. Das Rollenspiel, das am 10. September auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird, wurde vom 17. Jahrhundert (Barock) grundlegend inspiriert.In GreedFall verlassen Siedler, Söldner und Abenteurer den alten Kontinent, um eine neue Welt, voller Magie und fremden Wesen, zu erobern. Auf der Suche nach einem Heilmittel, um die Bewohner des alten Kontinents vor einer verheerenden Blut-Krankheit zu retten, finden sich die Spieler inmitten ständig zunehmender Spannungen zwischen den Neuankömmlingen und Ureinwohnern wieder, die von übernatürlichen Wächtern geschützt werden.Letztes aktuelles Video: Webseries Ep2 - Forging an Adventure"GreedFall wurde von der Welt des 17. Jahrhunderts der Zeit des Barock mit seiner einzigartigen Kunst, Mode und Architektur, inspiriert. Durch das reiche Bestiarium, die verschiedenen Siedlungen und weitläufige Areale voller Geheimnisse möchte Spiders den Spielern ein Gefühl des Entdeckens vermitteln - ähnlich wie es Forscher, Wissenschaftler und Naturforscher dieser Epoche erlebten. Trotz des historischen Bezugs ist die Insel Teer Fradee voller Fantasie", schreiben die Entwickler.