GreedFall: Video-Überblick über das Barock-Rollenspiel von Spiders - 4Players.de

Das folgende, fast vier Minuten lange Video gibt einen Überblick über GreedFall von Spiders und Focus Home Interactive. Zu Beginn wird die Charakter-Erstellung vorgestellt, danach gehen die Entwickler auf Fähigkeiten, Attribute, Talente und das klassenlose Fortschrittssystem ein. Im Anschluss rücken die Kämpfe mit Magie, Fallen, Bomben, Gifte, Pistolen und Gewehre in den Vordergrund. Auch die "Taktische Pause" zum Pausieren der Kämpfe ist zu sehen. Abschließend geht es um die unterschiedlichen Vorgehensweisen (zum Beispiel Heimlichkeit und Täuschung), die Gefährten und die Konsequenzen der Entscheidungen. GreedFall wird am 10. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ueberblick-Trailer"Wähle dein Geschlecht, gestalte dein Äußeres und bestimme einige Anfangsattribute. Darauf baust du dann deinen eigenen Spielstil auf. Das klassenunabhängige Fortschrittssystem ermöglicht es dir, verschiedene Zweige eines umfangreichen Fähigkeitenbaums zu erschließen und deine eigenen Fähigkeiten geschickt zu verbinden. Mit mehr als hundert auswählbaren Fähigkeiten und Tausenden von Möglichkeiten, deine Ausrüstungsteile zu kombinieren, sorgen deine Entscheidungen für ein ganz eigenes Spielerlebnis. (...) Kampf, Diplomatie und Täuschung gehören zu den Mitteln, mit denen du Quests abschließen und deinen Spielfortschritt vorantreiben kannst. Wie du deine Ziele erreichst, hängt allein von deinen Entscheidungen ab und davon, wie du deinen Charakter entwickelst. Die Insel GreedFall ist eine lebendige, sich ständig weiterentwickelnde Welt – deine Taten werden ihre Zukunft mitgestalten und letztendlich auch deine Geschichte schreiben. (...) In GreedFall werden Situationen nicht immer durch Blutvergießen gelöst. Dein Verstand und der deiner Gefährten sind genauso wichtig wie euer Geschick mit der Klinge, und mit ausgeklügelter Diplomatie, Wissenschaft, indem ihr schleicht oder eine Fähigkeit clever einsetzt lässt sich ein Kampf oft vermeiden", schreibt der Publisher.In GreedFall verlassen Siedler, Söldner und Abenteurer den alten Kontinent, um eine neue Welt, voller Magie und fremden Wesen, zu erobern. Auf der Suche nach einem Heilmittel, um die Bewohner des alten Kontinents vor einer verheerenden Blut-Krankheit zu retten, finden sich die Spieler inmitten ständig zunehmender Spannungen zwischen den Neuankömmlingen und Ureinwohnern wieder, die von übernatürlichen Wächtern geschützt werden.