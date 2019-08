GreedFall: Video unterstreicht die Wichtigkeit der Gefährten im Barock-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Erlebe dieses einzigartige RPG - erledige Quests und erreiche deine Ziele ganz wie du es willst: Diplomatie, Täuschung, Kampf oder Tücke.

Vollkommen freie Charakterentwicklung - passe Geschlecht, Aussehen, Fertigkeiten, Zaubersprüche und Fähigkeiten an.

Erkunde eine rätselhafte Insel voller Magie - entdecke Geheimnisse, die seit Urzeiten von übernatürlichen Kreaturen behütet werden."



Screenshot - GreedFall (PC) Screenshot - GreedFall (PC) Screenshot - GreedFall (PC) Screenshot - GreedFall (PC) Screenshot - GreedFall (PC) Screenshot - GreedFall (PC) Screenshot - GreedFall (PC) Screenshot - GreedFall (PC)

Focus Home Interactive und Spiders haben im Rahmen der gamescom ein neues Video zu GreedFall veröffentlicht, das die Wichtigkeit der Gefährten in dem am 10. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One (digital und physisch) sowie PC ( Steam ) erscheinenden Barock-Rollenspiel verdeutlichen soll:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Companions TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Entdecke unerforschte Gebiete und erkunde eine einsame Insel voller Magie, Reichtümer, Geheimnisse und übernatürlicher Kreaturen.Bestimme über das Schicksal dieser neuen Welt! Unterstütze oder betrüge Gefährten und Fraktionen. Mit Diplomatie, Täuschung und Kampf gestaltest du diese lebendige, sich stets verändernde Welt - werde Teil deiner eigenen Geschichte.