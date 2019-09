GreedFall: Launch-Trailer soll auf die große Reise einstimmen - 4Players.de

Focus Home Interactive hat noch einen weiteren Trailer zu GreedFall veröffentlicht. Das Fantasy-Rollenspiel im Barockstil ist von Spiders ( Of Orcs and Men The Technomancer ) entwickelt worden und beginnt seine große Reise am 10. September 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerVor einigen Monaten konnte ich einen Blick auf eine Preview-Version des Rollenspiels aus der Verfolgerperspektive werfen. Abgesehen davon, dass sich die Quests auf unterschiedliche Arten lösen lassen sollen und man auf verschiedene Fraktionen in der Neuen Welt mit eigenen Interessen trifft, wird man die Welt mit bis zu zwei (computergesteuerten) Begleitern erkunden dürfen. Auch Liebschaften zwischen Hauptcharakter und Begleiter sollen möglich sein. Die Spielwelt ist nicht komplett offen, sondern besteht aus mehreren Arealen, die recht weitläufig sein sollen, aber durch Ladepausen verbunden sind. Gekämpft wird in Echtzeit, entweder im Nahkampf, aus der Ferne oder mit Magie. Eine Pause-Funktion in den Kämpfen ist ebenfalls vorhanden. In der Pause können Kommandos besser und in Ruhe erteilt werden - zum Beispiel um Gegner gezielt zu betäuben oder Fallen zu platzieren. Manche Kämpfe lassen sich auch umgehen - zum Beispiel durch Verkleidung, Schleichen und Überredungskunst. Je nach Entwicklung bzw. Fortschritt des Charakters (Fähigkeiten, Ausrüstung und Co.) sind bestimmte Handlungsoptionen möglich. Die Hauptgeschichte soll ungefähr 35 Stunden lang sein. Löst man alle Nebenquests, ist man laut Spiders knapp 50 bis 60 Stunden beschäftigt. Das Artdesign sei an die Barock-Kunst des 17. Jahrhunderts angelehnt. Die knapp 45 Minuten lange Präsentation ließ zwar die Ideen der Entwickler durchscheinen, aber vieles in GreedFall wirkte noch ungelenk und überambitioniert."Die mysteriöse und magische Insel Teer Fradee ragt am Horizont auf, ein Hoffnungsschimmer für die von einer rätselhaften Seuche heimgesuchte Heimat des Spielers. Angespannte Beziehungen brodeln zwischen den zahlreichen Fraktionen der Insel, wenn der Spieler als Diplomat auf Teer Fradee ankommt, um nach einem Heilmittel zu suchen. Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten bilden das Herzstück von GreedFall. Der Spieler gestaltet seine eigene Geschichte von der Charaktererstellung bis zum Ende. Dabei pflastern tiefgreifende Entscheidungen seinen Weg, ebenso wie die Wahl von Talenten, Fähigkeiten und Eigenschaften. Bei der Wahl der Begleiter gilt es sorgsam zwischen ihren Talenten und ihrer Loyalität abzuwägen. Ebenso wichtig ist die Herstellung von Ausrüstung für die gesamte Gruppe, sodass jeder Charakter im Aussehen und Kampfverhalten den Vorstellungen des Spielers entspricht. Freundschaften, Verrat und folgenschwere Entscheidungen liegen vor dem Spieler, während er nicht nur sein eigenes Schicksal schmiedet, sondern auch das der ganzen Insel."