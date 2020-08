GreedFall: Hat sich über eine Million Mal verkauft

Der französische Publisher Focus Home Interactive meldet, dass sich Greedfall mittlerweile über eine Million Mal weltweit verkauft hat. Das von Spiders entwickelte Rollenspiel ist im September 2019 für PC, PS4 und Xbox One erschienen. In unserem Test schnitt Greedfall mit "gut" ab. Jörg schrieb : "Innerhalb der gut erzählten Geschichte gibt es viele Bezüge zur Entdeckung Amerikas und die Entwickler von Spiders integrieren Magie, Monster und Mythen überzeugend, so dass auf der ästhetischen und erzählerischen Ebene ein harmonisches Spielgefühl mit Mantel-&-Degen-Flair entsteht.""Unser Team hat bei [Greedfall] viel von sich selbst eingebracht", erklärte Jehanne Rousseau, Gründerin und CEO von Spiders. "Wir sind wirklich froh und stolz zu sehen, dass das Universum, die Charaktere und die Erfahrungen, die wir geschaffen haben, so vielen Spielern auf der ganzen Welt gefallen haben und dieser Erfolg bestärkt uns noch mehr in unserem Bestreben, sie weiter träumen und reisen zu lassen."Aktuell arbeitet Spiders an Steelrising . Der Titel spielt in einem alternativen Paris während der französischen Revolution, in dem eine Roboterarmee von König Louis XVI das französische Volk terrorisiert und unterdrückt. Aegis, die Hauptfigur (ein Roboter in weiblicher Gestalt als Leibwache für Queen Marie-Antoinette), kämpft gegen diese Terrorherrschaft und versucht, den Lauf der Geschichte zu verändern. Im Gegensatz zu anderen Spielen des Studios soll diesmal stärker auf Action gesetzt werden.Letztes aktuelles Video: VideoTest