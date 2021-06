GreedFall: Gold Edition erscheint am 30. Juni - inkl. neuer Erweiterung "The De Vespe Conspiracy"

GreedFall ( ab 12,99€ bei kaufen ) , das im September 2019 auf PC, PlayStation für sowie Xbox One erschienene Rollenspiel von Spider, erscheint am 30. Juni 2021 als "Gold Edition" inkl. der brandneuen Erweiterung "The De Vespe Conspiracy" für PC, PS5, PS4, One sowie Xbox Series X|S, wie Publisher Focus Home Interactive mitteilt. Zusätzlich wird eine Version für PlayStation 5 sowie Xbox Series im stationären Handel veröffentlicht.Wer bereits die Version für PlayStation 4 oder Xbox One besitzt, kann sich auf den Nachfolge-Systemen über ein kostenloses Upgrade auf den neuesten Stand bringen und von den Verbesserungen wie z.B. Auflösung bis zu 4K, schnelleren Ladezeiten sowie 60 Bildern pro Sekunde im Performance-Modus profitieren. Die Erweiterung ist allerdings nicht Bestandteil dieses Upgrades, wird aber nicht nur für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S, sondern auch für alle anderen Systeme parallel zur Gold Edition als separates Add-On veröffentlicht.Der Publisher beschreibt den Inhalt der Erweiterung wie folgt:"The De Vespe Conspiracy erweitert die beliebte Welt und Geschichte von GreedFall und lädt Fans ein, eine bisher unentdeckte Region von Teer Fradee zu betreten und eine brandneue Intrige zu spinnen. In einem Netz aus Lügen, Manipulation und Geheimnissen, wird die Verschwörung aufgedeckt, die das Gleichgewicht der Macht bedroht. Spieler erforschen eine unbekannte Region der Insel, kämpfen gegen seltsame neue Bestien, werten Ihre Ausrüstung mit neuen Upgrades auf und stellen sich auf Ihrer Jagd nach der Wahrheit einer bösartigen neuen feindlichen Fraktion."Im Test konnte GreedFall mit 78% eine gute Wertung einheimsen - Jörg schrieb seinerzeit: "Trotz seiner spielmechanischen Defizite und schwachem Figurenverhalten ist GreedFall ein stimmungsvolles Rollenspiel, das mit interessanter Story und lebendigen Gefährten in eine barocke Fantasywelt entführt."Letztes aktuelles Video: VideoTest