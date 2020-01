Stories Untold: Gruseliges Text-Adventure erscheint auch für Switch

Der unabhängige Entwickler No Code und Publisher Devolver Digital wollen den bereits seit 2017 für PC erhältlichen Experimental-Thriller Stories Untold am 16. Januar 2020 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam sind die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 2.231 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Die Kombination aus klassischem Text-Adventure und Point-and-Click-Abenteuer präsentiert auf moderne Art und Weise vier Kurzgeschichten, die in einer einzigen, mysteriösen Anthologie zusammengefasst werden - und hat seit seiner Veröffentlichung von Kritikern viel Lob erhalten hat. Entwickler No Code hat nun sogar das Benutzererlebnis und die Steuerung seines Debüt-Spiels überarbeitet, um die Vorteile der Joy-Cons von Nintendo Switch optimal zu nutzen."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer