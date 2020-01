Stories Untold: Gruseliges Text-Adventure für Switch erhältlich

Aktualisierung vom 17. Januar 2020, 10:54 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. Januar 2020, 12:22 Uhr:

Mittlerweile haben No Code und Devolver Digital Stories Untold auch für Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 9,99 Euro zu Buche.Der unabhängige Entwickler No Code und Publisher Devolver Digital wollen den bereits seit 2017 für PC erhältlichen Experimental-Thriller Stories Untold am 16. Januar 2020 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam sind die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 2.231 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Die Kombination aus klassischem Text-Adventure und Point-and-Click-Abenteuer präsentiert auf moderne Art und Weise vier Kurzgeschichten, die in einer einzigen, mysteriösen Anthologie zusammengefasst werden - und hat seit seiner Veröffentlichung von Kritikern viel Lob erhalten hat. Entwickler No Code hat nun sogar das Benutzererlebnis und die Steuerung seines Debüt-Spiels überarbeitet, um die Vorteile der Joy-Cons von Nintendo Switch optimal zu nutzen."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer