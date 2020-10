Stories Untold: Experimentelles Text-Adventure der Observation-Macher für PS4 und Xbox One erschienen

Screenshot - Stories Untold (PS4) Screenshot - Stories Untold (PS4) Screenshot - Stories Untold (PS4) Screenshot - Stories Untold (PS4) Screenshot - Stories Untold (PS4)

Am 27. Oktober 2020 haben No Code ( Observation ) und Devolver Digital das bereits für Nintendo Switch sowie PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Grusel-Text-Adventure Stories Untold ab 9,99€ bei kaufen ) auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im Microsoft Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 9,99 Euro gewährt, im PlayStation Store nicht.Der Hersteller schreibt: "Durch die Kombination einer Mischung aus klassischem Text-Adventure und Point-and-Click-Mechaniken mit einer modernen Präsentation werden vier Kurzgeschichten zu einer einzigen mysteriösen Anthologie gebündelt - die seit der Erstveröffentlichung von der Kritik weithin gelobt wurde.""Stories Untold ist so unglaublich intensiv, dass ich mich fragte, warum ich überhaupt mit Videospielen angefangen habe", so Devolver Digital CFO Fork Parker. "Der Grund war Geld. Geht und kauft Stories Untold auf mehr Konsolen, Nerds."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One