Party Hard 2: Startschuss für die verrückte Stealth-Action auf PS4, Xbox One und Switch

Dutzende neuer Fallen, einschlie?lich Kombinationen: Verwende verschiedene Substanzen, die miteinander reagieren!

Zwei Figuren am Anfang und zwei zum Freischalten mit einzigartigen Spielstilen, Statistiken und Fahigkeiten!

Erschaffungssystem und Dutzende von Gegenstanden zum Benutzen: Flasche + Benzinkanister = Du hast es erraten!

Erledige mehrere Ziele gleichzeitig mit der machtigen Fahigkeit Multikill!

Nutze Partysicht, um den Raum nach Zielen und nutzlichen Gegenstanden zu durchsuchen!

Interagiere mit NPCs: Mache eine Frau betrunken, besteche einen Punk oder sorge dafur, dass sich jemand vor Angst in die Hose macht!

Verschiedene Ziele, die zu deinem Spielstil passen! Ein schwieriges 'Keine-Zivilisten-nur-Ziele'-Szenario oder das gute alte 'Tote sie alle'? Du entscheidest. Aber denk daran: Deine Handlungen konnen deine Zukunft verandern.

Freischaltbare Gegenstande, die abhangig von deinem Spielstil variieren!

Bereite Partys mit einem Freund zusammen ein Ende: Der lokale Koop-Modus ist zuruck!

Brandneue Optik in 3-D und Lichteffekte

Eine fesselnde Geschichte uber Rache und Vergeltung. Ja, mit einer uberraschenden Wendung. Und einem entlaufenen Zirkusbaren."

Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4) Screenshot - Party Hard 2 (PS4)

Am 8. September 2020 haben Pinokl Games und tinyBuild die bereits für PC erhältliche und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Stealth-Action Party Hard 2 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im Microsoft Store wird noch wenige Stunden ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro), im PlayStation Store hingegen nicht. Die eigentlich zeitgleich erscheinende Version für Nintendo Switch ist aktuell noch nicht im eShop verfügbar.Spielbeschreibung des Herstellers: "Du hast schon viel zu lange davon getraumt, etwas Schlaf zu bekommen... Aber es ist 3 Uhr morgens und in deiner Nachbarschaft wird schon wieder eine unfassbar laute Party gefeiert. Du musst dem endlich ein Ende bereiten - in jeder Hinsicht.Die verruckteste Stealth-Strategie-Attraktion mit Partykillern ist zuruck! Wahle aus Hunderten von Mitteln aus, um mit lauten Partygasten fertig zu werden, zerstore nebenbei ein Drogensyndikat und rette die Erde vor der Invasion der Au?erirdischen! Party Hard 2 bleibt seinen Wurzeln mit verruckten Partybesuchen treu und bringt gleichzeitig viele neue Funktionen mit:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch