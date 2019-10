Avorion: Spielszenen-Video: Raumschiff bauen und Weltraum erkunden - 4Players.de

Das deutsche Entwicklerteam Boxelware aus Erlangen hat ein zehn Minuten langes Vorstellungsvideo veröffentlicht, um zu veranschaulichen, worum es in Avorion geht. Es wird gezeigt, wie Spieler ihre Raumschiffe bauen und was sie mit ihnen in der prozedural generierten Galaxie machen können.Produktbeschreibung: "Du beginnst als Niemand am Randder Galaxis und arbeitest dich Schritt für Schritt an die Spitze einer Galaxie, die gefährlicher, aber auch reicher an Schätzen wird, je mehr du dich ihrem Zentrum näherst. Avorion nimmt sich Sandbox-Elemente aus Spielen wie X oder Freelancer, lässt sich mit Freunden im Ko-Op spielen und ermöglicht es dir, deine eigenen Raumschiffe zu bauen. Die Schiffe sind aus einzelnen, unterschiedlich skalierten Blöcken mit verschiedenen Eigenschaften und Vorteilen aufgebaut. Durch diese Struktur wird ermöglicht, dass sie an genau den Stellen zerbrechen, an denen sie getroffen werden." Avorion hat sich seit dem Early-Access-Start im Januar 2017 über 250.000 Mal auf Steam verkauft. Wenn alles nach Plan verläuft, wird es Anfang 2020 den Early Access hinter sich lassen.Letztes aktuelles Video: Extended Gameplay Trailer