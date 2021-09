Avorion: Interview-Reihe "Indies aus Deutschland": 4Players im Gespräch mit den Avorion-Machern von Boxelware

Jetzt Avorion auf Steam für 24,99 Euro kaufen

Passend zur Veröffentlichung des neuesten Updates 2.0 für den Weltraum-Sandkasten Avorion haben wir mit Entwickler Boxelware ein Interview führen können. Wir haben das sympathische Team, dass seine Wurzeln in Erlangen geschlagen hat, u.a. zur Wichtigkeit der Community und den Vorteilen der Early-Access-Veröffentlichung befragt.Avorion ist eine Coop-Space-Sandbox, in der Spieler ihre eigenen Raumschiffe bauen könne und dann die Galaxie erkunden, kämpfen, looten, leveln, ausbauen, handeln, und diesen ganzen coolen Space-Game-Kram machen können. Das coole daran ist, dass der Baumodus extrem detaillierte Builds zulässt, die, anders als in etwa Minecraft, Space Engineers oder Empyrion, nicht auf ein Voxelgrid angewiesen sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass das bauen super-kompliziert ist, sondern man kann sich mit nur wenigen Klicks bereits ein Schiff zusammenbauen. Oder man schnappt sich eines von den mehr als 10.000 aus dem Workshop. Ihr seht schon, dass sich bei Avorion viel um's bauen dreht, aber zusätzlich könnt ihr mit eurem selbstgebauten Schiff einen Haufen Dinge machen: Kämpfe erleben, Handel oder Diplomatie betreiben, Asteroiden abbauen, die prozedurale Galaxie erkunden. Oder euch entlang der Story ins Zentrum der Galaxie vorarbeiten, um diese vor einer Alienbedrohung zu retten.Haha, anfangs war das ziemlich überwältigend! Mittlerweile wissen wir aber, was die Leute so an Avorion schätzen: Die Freiheit, die man hier einfach hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns nicht über jedes positive Review freuen (denn das tun wir nach wie vor!), die anfängliche Überraschung hat sich aber mittlerweile etwas entspannt.Das Team von BoxelwareMit der Community steht und fällt jedes Spiel. Uns ist es wichtig, dass wir transparent sind und die Leute informiert halten. Wir können natürlich nicht jedes kleine Detail veröffentlichen, aber wir kommunizieren regelmäßig die Richtung in die sich das Spiel laut unserer Vision bewegen soll, und weshalb. Dazu gehört natürlich auch immer wieder mal, schlechte Nachrichten zu veröffentllichen, aber nachdem wir diese auch immer ausführlich begründen, kommen diese trotzdem nicht rüber wie Katastrophen.Wir nehmen das Feedback der Community sehr ernst. Manche Vorschläge und Änderungen widersprechen aber auch unserer persönlichen Vision, und natürlich widersprechen sich auch einige Vorschläge der Spieler untereinander. Deswegen ist es niemals möglich, dass wir alles integrieren. Was wir dann versuchen, ist zwischen den Zeilen zu lesen, was tatsächlich an Änderungen notwendig wären, damit das darunterliegende Problem gelöst werden kann. Oftmals schlagen Spieler Dinge vor, die nur augenscheinlich Probleme lösen, während das darunterliegende Problem nach wie vor besteht und dann halt nur woanders auftritt. Hier ist es dann wichtig, solche Situationen zu erkennen und die eigentlichen Probleme anzugehen. Aufgrund von solchen Rückmeldungen haben wir bereits sehr viele Änderungen vorgenommen, wie etwa das Docking-Feature, das mit dem Black-Market-DLC zusammen veröffentlicht wurde.Absolut! Wir haben gelernt, wie man mit Spielerfeedback richtig umgeht (s.o.) und Avorion eignet sich als Sandbox-Game einfach ideal für diese Form der stückweisen Veröffentlichung und Weiterentwicklung.Interessant ist: Wir hatten ursprünglich nach einem Publisher für Avorion gesucht, aber dann nach einigen Gesprächen tatsächlich von den Publishern den Rat erhalten: "Ihr wisst, was ihr tut, seid mit der Entwicklung quasi fertig, ihr braucht uns nicht." Das hat mich damals tatsächlich umgehauen, v.a. weil es von mehreren unabhängigen Positionen kam. Nachdem wir dadurch natürlich auch mehr Freiheit hatten, haben wir beschlossen: Wir machen das selbst! ... und fahren nach wie vor hervorragend damit.MMO-Style! Ehrlicherweise aber auch, weil wir dafür einfach nicht die Kapazitäten (sprich: Geld) haben und weil Avorion nicht das richtige Game dafür ist. Ansonsten noch Stealth. Das ist eines der meistgewünschten Themen, bei dem wir uns nach wie vor unsicher sind, ob es der richtige Weg für das Spiel ist, und ob der geschaffene Wert für das Spiel die Entwicklungskosten rechtfertigt.Sichtbarkeit. Es gibt so viele Spiele, und es werden täglich mehr, dass es extrem leicht ist, unterzugehen. Wir haben das Glück, dass sich Avorion sehr gut durch Mundpropaganda verbreitet und wir damit eine recht gefestigte Position haben. Aber hier ist es immer ungewiss, was die Zukunft dann tatsächlich bringt.Wir haben versprochen, das Game mindestens 2 Jahre nach 1.0-Release zu supporten, und das werden wir auch tun! Wir planen auch noch die eine oder andere Content-Erweiterung, die wahrscheinlich als DLC veröffentlicht werden wird. Danach, tja - das werden wir sehen. Nachdem ich gerade bereits von technischer Verfassung rede, ist das eine sehr gute Frage. Die Antwort ist: Leider nein! Wir haben in unserer Engine-Architektur leider nicht mehr die Möglichkeit, Konsolenports zu machen. Abgesehen von diesen technischen Hürden haben wir auch bereits versucht, die Steuerung auf Controller umzustellen, aber mussten nach mehreren Monaten einsehen, dass das nichts wird. Avorion ist und bleibt für Maus und Tastatur entwickelt, und da lässt sich nicht mehr viel dran rütteln.Zumindest ich (und ich denke der Großteil des Teams stimmt mir da zu) brauche nach fast 10 Jahren Avorion-Entwicklung (ich habe Avorion Anfang 2012 als Hobby angefangen zu entwickeln) erst mal einen Tapetenwechsel. Es wird ziemlich sicher etwas vollkommen anderes werden.Vielen lieben Dank und alles Gute!!