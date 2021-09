Avorion: Update 2.0 der Weltraum-Sandbox wird heute veröffentlicht

Neue Progression, in der Spieler sich das Bauwissen zu den unterschiedlichen Materialien erarbeiten

Neues “Classic Avorion”-Szenario ohne die neue Progression

Konfigurierbares “Free Play”-Szenario

Captains mit Spezialisierungen und einer Persönlichkeit

Verbesserte KI-Befehle, um Schiffe zum abbauen, handeln oder erkunden zu schicken

Schönere und übersichtlichere Benutzeroberfläche

Verbesserungen am System für unabhängiges Zielen der Geschütze

Viele “Quality of Life”-Änderungen, wie einfacheres Reisen, Crewmanagement, Autopiloten, weniger Micromanagement, Balancing-Verbesserungen, GUI-Verbesserungen, Übersicht über Schwarze Bretter, verfügbare Crew und Güter im Sektor – und vieles, vieles mehr!

Heute wird das Update 2.0 für die Weltraum-Sandbox Avorion veröffentlicht. Das hat Entwickler Boxelware bekanntgegeben. Es soll zahlreiche Überarbeitungen von Features, diverse Verbesserungen und zusätzliche Inhalte mit sich bringen. Dabei wird betont, dass man auch das Feedback der Community in die Weiterentwicklung einfließen gelassen hat."Wir sind sehr stolz auf Update 2.0, weil wir viele der Vorschläge aus der Community umsetzen konnten. Damit wird das Spiel damit nicht nur besser, es bietet auch sehr viel mehr Möglichkeiten", erklärt Konstantin Kronfelder, Gründer und Lead Developer von Boxelware. "Gerade weil Avorion ein so großer Erfolg geworden ist und wir unglaublich viele Fans in aller Welt gewonnen haben, wollten wir uns noch einmal richtigen steigern und Avorion zusätzlichen Schub geben."Laut Herstellerangaben sind die Änderungen nach dem Aufspielen des Updates 2.0 sehr umfassend und beeinflussen folglich nahezu alle Spielbereiche in Avorion. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen:Wer dagegen weiterhin die vertraute Aufmachung bevorzugt und Avorion in der bisherigen Form weiterspielen möchte, darf zur Classic-Variante wechseln.Avorion hat bereits seit mehr als einem Jahr den Early Access verlassen. Trotzdem hat das Team weiter an seiner Sandbox gearbeitet und nach der Veröffentlichung der Vollversion weitere Inhalte und Features ergänzt. Mit dem Update 2.0 will man jetzt erneut unterstreichen, dass die Arbeiten an Avorion weitergehen und man auch in Zukunft nach Wegen suchen wird, das Spielerlebnis weiter zu verbessern.Letztes aktuelles Video: Update 20 Teaser Trailer