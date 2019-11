Disco Elysium: Lead-Designer möchte sowohl einen Nachfolger als auch eine Erweiterung realisieren - 4Players.de

ZA/UMs Lead-Designer und Autor Robert Kurvitz hat gegenüber dem Escapist Magazine via pcgamer.com ) bestätigt, dass er sowohl eine Art Nachfolger zum Rollenspiel Disco Elysium als auch eine Erweiterung plant: "Wir haben eine wahnsinnig ambitionierte Liste an Plänen, die wir im Elysium-Setting umsetzen wollen".Das letzte Projekt, das er umsetzen möchte, sei das Tabletop-Setting, so Kurvitz. Dafür sei die Zeit gekommen, wenn er 50 oder 60 ist, um dann etwas völlig Verrücktes realisieren und alle kommerziellen Bedenken über Bord zu werfen, "um dies so konzeptionell wie möglich hinzubekommen. Der Arbeitstitel für das Tabletop-Setting ist 'You are Vapor'. Es wird ein richtig, richtig verrücktes Pen-and-Paper-Game."