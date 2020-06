Disco Elysium: TV-Adaption geplant

Disco Elysium schickt sich an, in die Fußstapfen von The Witcher zu treten: Genau wie die Rollenspiel-Saga von CD Projekt RED, die auf den literarischen Werken von Andrzej Sapkowski basiert und als Serien-Format bei Netflix kürzlich für Furore sorgte, soll auch das Rollenspiel Disco Elysium eine TV-Adaption erhalten.Wie Variety meldet, sind die Entwickler von ZA/UM eine Partnerschaft mit dj2 Entertainment eingegangen, um das Vorhaben umzusetzen. Aktuell befindet man sich aber offenbar noch in einer sehr frühen Phase, so dass ansonsten noch nicht viel über das gemeinsame TV-Projekt bekannt ist.Trotzdem herrscht bei Lead Writer Helen Hindpere Zuversicht: "Wir sind so dankbar, wie 'Disco Elysium' aufgenommen wurde und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dj2, um die Marke für andere Medien und ein neues Publikum zu erweitern.""Das Team von Dj2 ist begeistert von dieser außergewöhnlichen Gelegenheit, ein Teil von all dem zu sein", pflichtet Dmitri M. Johnson als Gründer und CEO von dj2 bei. Dabei kann man bereits Erfahrungen bei der Adaption von Videospielen vorweisen: dj2 zeichnete für die Umsetzung des Kinofilms Sonic The Hedgehog verantwortlich, der Matthias in seiner Filmkritik überraschend gut gefallen hat.Letztes aktuelles Video: Mac-Ankuendigung