Disco Elysium: Deutsche Übersetzung (Text) ist abgeschlossen und im Spiel verfügbar

"Kostenlos für alle Spieler

Neue Aufträge für Deine Politische Vision

Neue Charaktere

Neue Kleidung

Neue Zwischensequenzen

Vollvertonung

Mehr als 150 000 Wörter neuer Spieltext

Vollständige Unterstützung für Controller



Die deutsche Übersetzung des hervorragenden, textlastigen Rollenspiels Disco Elysium ist abgeschlossen . Die professionelle Lokalisierung wurde von Testronic Labs realisiert, genau wie die französische Übersetzung. Andere Sprach-Versionen (Spanisch, Koreanisch, Brasilianisches Portugiesisch) wurden hingegen in Zusammenarbeit mit der Community erstellt. Weitere Details zu den Community-Übersetzungen findet ihr hier Die gewünschte Sprache kann im Spiel in den Optionen/Einstellungen verändert werden. Dabei lassen sich praktischerweise zwei Sprachen festlegen, zwischen denen man jederzeit mit einem Knopfdruck wechseln kann. So könnte man beispielsweise "auf Englisch spielen", dann aber bei schwer verständlichen Passagen mit einem Knopfdruck auf Deutsch umschalten.Bei den Game Awards 2020 wurde außerdem Disco Elysium: The Final Cut angekündigt. Hierbei handelt es sich um eine erweiterte und überarbeitete Version des Rollenspiels inkl. Sprachausgabe (Englisch), weiteren Quests und mehr Schauplätzen, die für alle Besitzer des Hauptspiels im März 2021 kostenlos erscheinen wird. The Final Cut wird außerdem im März 2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen - sowie auf Stadia. Die Umsetzungen für Xbox Series X|S und Switch sind für Sommer 2021 geplant. Eine Version für Xbox One wurde explizit nicht erwähnt.The Final Cut im Überblick:"Stelle dich der Realität deiner Weltanschauung, während dich dein politischer Kompass auf neue Pfade führt. Entdecke weitere Bürger, eine ganz neue Gegend und monumentale Anblicke. Drücke der Welt einen noch größeren Stempel auf, indem du deine Träume zu verwirklichen suchst. (...) Durch die vollständige Unterstützung für Controller sowie Konfigurierbarkeit kannst du so spielen, wie es dir am besten gefällt. Freue dich auf erweiterte Sprachoptionen!" Zum Test : Der Held erwacht auf dem Boden seines Zimmers, in dem er nachts zuvor sturzbesoffen zusammengebrochen ist. Von wegen Held! Man gibt ihm nicht mal einen Namen, sondern kennt seinen einfach nicht. Einen Partner hat er aber: Kim. Die beiden sollen einen Todesfall aufklären. Na, dann: Ich erzähle Kim, dass ich mich an absolut nichts erinnern kann, in Wirklichkeit gar kein Polizist bin, aber ein Disco-Superstar und lüge ihm vor, dass ich die Dienstmarke selbstverständlich bei mir habe. Er will das alles gar nicht wissen, aber so leicht kommt er mir nicht davon. Dieses Disco Elysium ist genau mein Humor! Und nach dem Test auch genau mein Spiel.Letztes aktuelles Video: The Final Cut