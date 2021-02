Disco Elysium: The Final Cut: Ergänzungen und vier Quests um politische Ideologien

"Kostenlos für alle Spieler

Neue Aufträge für deine Politische Vision

Neue Charaktere

Neue Kleidung

Neue Zwischensequenzen

Vollvertonung

Mehr als 150.000 Wörter neuer Spieltext

Vollständige Unterstützung für Controller



Im März 2021 wird bekanntlich "The Final Cut" von Disco Elysium erscheinen. Mit dem großen Upgrade bekommt das Rollenspiel nicht nur vollständige (englische) Sprachausgabe spendiert, sondern wird auch inhaltlich erweitert. Justin Keenan (Autor und Narrative Designer bei ZA/UM) ging in einem Interview mit Push Square näher auf die Neuerungen ein. Hierzu gehören u.a. vier Nebenquests, die sich jeweils auf eine der politischen Philosophien von Disco Elysium konzentrieren, nämlich Kommunismus, Faschismus, Moralismus und Ultraliberalismus.Justin Keenan: "Wir haben ein paar neue Dinge hinzugefügt, die die Spieler hier und da entdecken können, aber das Herzstück des neuen Materials sind die Quests, die sich um die politischen Visionen drehen. Es sind vier sich gegenseitig ausschließende Quests, von denen eine auf jede der vier großen ideologischen Ausrichtungen des Spiels ausgerichtet ist. (...) Einige stellen neue Charaktere vor, andere bringen neue Gegenstände mit sich, wieder andere verändern dauerhaft die Benutzeroberfläche oder einen anderen Teil der Welt."Keenan sagte, dass diese Quests für die ursprüngliche Version des Spiels geplant waren, sie es aber nicht in die damalige Version geschafft hatten. Und obwohl sie "keinen großen Einfluss auf die Haupthandlung des Spiels" haben werden, sollen sie keinesfalls unbedeutend sein. Darüber hinaus hat das Entwicklerteam die Spielwelt mit vielen neuen Details ergänzt. Neue Animationen, neue oder verbesserte Charakterporträts sowie neue Sound- und Lichteffekte werden versprochen.Die Realisierung der Sprachausgabe erwies sich als große Aufgabe. "Wir haben drei Voice-Over-Regisseure, die Vollzeit mit Dutzenden von Schauspielern arbeiten, um mehr als eine Million Wörter vollständig zu vertonen", so Keenan. In der ursprünglichen Version waren nur wenige Dialoge vertont.Disco Elysium: The Final Cut ist eine erweiterte und überarbeitete Version des Rollenspiels inkl. Sprachausgabe (Englisch), weiteren Quests und mehr Schauplätzen, die für alle Besitzer des PC- Hauptspiels im März 2021 kostenlos erscheinen wird. The Final Cut wird außerdem im März 2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen - sowie auf Stadia. Die Umsetzungen für Xbox Series X|S und Switch sind für Sommer 2021 geplant. Eine Version für Xbox One wurde explizit nicht erwähnt.The Final Cut im Überblick:Letztes aktuelles Video: The Final Cut