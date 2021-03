Disco Elysium: The Final Cut erscheint heute um 19 Uhr für PC, Mac, PS4, PS5 und Stadia

Disco Elysium - The Final Cut releases 10AM PST / 6PM BST! pic.twitter.com/7xIs1HLQjt



"Kostenlos für alle Spieler von Disco Elysium



Neue Aufträge für deine Politische Vision

Neue Charaktere

Neue Kleidung

Neue Zwischensequenzen

Vollvertonung

Mehr als 150.000 Wörter neuer Spieltext

Vollständige Unterstützung für Controller"

Disco Elysium - The Final Cut erscheint heute um 19 Uhr für PlayStation 4, PlayStation 5 und Stadia. Die bereits auf PC (Steam, GOG.com und Epic Games Store) und Mac erhältlichen Versionen erhalten ein kostenloses Upgrade auf den "Final Cut". Das hochklassige Rollenspiel wird 39,99 Euro kosten, soll aber in der Launch-Woche mit einem Rabatt von 20 Prozent für 31,99 Euro auf allen Plattformen angeboten werden. Die Umsetzungen für Xbox Series X|S und Switch sind für Sommer 2021 geplant. Eine Version für Xbox One wurde explizit nicht erwähnt.The Final Cut umfasst im Vergleich zur normalen Version vollständige Sprachausgabe (in englischer Sprache) und einige neue Inhalte. Zu den Neuerungen gehören u.a. vier Nebenquests, die sich jeweils auf eine der politischen Philosophien von Disco Elysium konzentrieren, nämlich Kommunismus, Faschismus, Moralismus und Ultraliberalismus. Und obwohl sie "keinen großen Einfluss auf die Haupthandlung des Spiels" haben werden, sollen sie keinesfalls unbedeutend sein. Darüber hinaus hat das Entwicklerteam die Spielwelt mit vielen neuen Details ergänzt. Neue Animationen, neue oder verbesserte Charakterporträts sowie neue Sound- und Lichteffekte werden versprochen.The Final Cut im Überblick:Die "normale Version" von Disco Elysium erschien Mitte Oktober 2019 und wurde in unserem Test mit einem Gold-Award ausgezeichnet ( zum Test ).